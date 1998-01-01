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مصرع مواطن واصابة 4 اخرين بحادث سير في واد الفارعه

الأربعاء 27 يونيو 2018 07:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن واصابة 4 اخرين بحادث سير في واد الفارعه



رام الله / سما /

 لقي المواطن ايهاب موفق رشدي عبد الرزاق (24 عاما) من طوباس مصرعه، فيما اصيب اربعة اشخاص آخرين بجروح ما بين متوسطة وخطيرة، جرّاء حادث سير وقع في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في منطقة وادي الفارعة شمال نابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بان الشرطة تلقت بلاغا حول الحادث الذي وقع بين مركبتين واسفر عن اصابة خمسة مواطنين، توفي احدهم وهو المواطن عبد الرازق بعد فترة وجيزة من نقله الى المستشفى متأثرا باصابته البليغة.

واضاف ارزيقات بان فرق الاسعاف والدفاع المدني وصلت الى مكان الحادث وعملت على اخلاء الاصابات فيما باشر خبراء الحوادث التحقيق بالحادث للوقوف على ملابساته كما تم اعلام النيابة العام

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