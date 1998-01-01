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هآرتس: مصر ستعرض على حماس خطة لتحسين الاقتصاد بغزة بتمويل دولي

الأربعاء 27 يونيو 2018 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس: مصر ستعرض على حماس خطة لتحسين الاقتصاد بغزة بتمويل دولي



عكا للشؤون الإسرائيلية

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، مساء  الثلاثاء، أن مصر ستعرض قريبا على ممثلي حركة حماس، خطة لتحسين الظروف الاقتصادية، بقطاع غزة.

وذكرت الصحيفة العبرية، أن الخطة التي ستكون بتمويل دولي، وتشمل انشاء منطقة صناعية بين مصر وغزة في منطقة سيناء، وحرية الحركة لسكان القطاع عبر معبر رفح، والحق في استخدام مطار العريش.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن صحيفة الأخبار اللبنانية، قولها: "إن السلطات المصرية سترسل خلال الأيام القريبة لوفد رفيع من حركة حماس، لزيارة القاهرة لمناقشة تفاصيل الخطة".

وبحسب الصحيفة، فإن السلطات المصرية، ستعمل على تنفيذ هذه الخطة حتى لو رفضتها حماس، مشيرةً الى وجود نية لدى المخابرات المصرية، لاستكمال عملية المصالحة الفلسطينية.

وأكدت الصحيفة، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عبر عن معارضته الشديدة لتنفيذ هذه الخطة المصرية، دون ابداء الأسباب.

#مصر #حماس #غزة

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