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الحرارة فوق المعدل

الأربعاء 27 يونيو 2018 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرارة فوق المعدل



رام الله / سما /

يكون الجو صافياً وحاراً الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة تكون الأجواء صافية ودافئة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الخميس 2018/06/28: يكون الجو صافياً وحاراً نسبياً الى حار ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الجمعة 2018/06/29: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

السبت 2018/06/30: يستمر الجوغائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

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