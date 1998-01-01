جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اصابة مواطن بقصف اسرائيلي وسط القطاع والمقاومة ترد باطلاق 12 صاروخا

الأربعاء 27 يونيو 2018 07:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة مواطن بقصف اسرائيلي وسط القطاع والمقاومة ترد باطلاق 12 صاروخا



غزة / سما /

اصيب مواطن بجراح طفيفة فجر اليوم جراء استهداف طائرة استطلاع اسرائيلية لسيارة ادعت انها تعود لعنصر من حركة حماس وهو احد قادة مجموعات مطلقي الطائرات الورقية وسط قطاع غزة .

وعقب ذلك اطلقت المقاومة عدد من الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف القطاع ، ولم يعلن عن وقوع اصابات .

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن 12 صاروخا تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه البلدات والمستوطنات المحاذية للقطاع.

واوضح إن 3 من الصواريخ التي أطلقت تم إسقاطها من قبل القبة الحديدية. مشيرا إلى أن الصواريخ الأخرى سقطت في مناطق مفتوحة في عدة مناطق مختلفة.

وأكد أن طائرة إسرائيلية شنت غارة على سيارة وسط قطاع غزة تعود إلى أحد قادة المجموعات التي تطلق طائرة ورقية حارقة تجاه إسرائيل. مشيرا إلى أنه تم قصف موقعي مراقبة لحماس شمال القطاع ردا على إطلاق الصواريخ.

وحملت حركة "حماس" جيش الاحتلال مسؤولية التصعيد، من خلال استهدافه للمتظاهرين السلميين والمقاومين، وقالت ان ذلك "استدعى الى سرعة الرد في اطار الجهوزية التامة للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحماية مصالحه" .

واضافت: "ان كل ما يترتب على استمرار حماقات الاحتلال من نتائج سيثبت فشل سياساته وخطأ حساباته وعليه ان يتحمل العواقب" .

#قصف #غزة #صواريخ

أخبار ذات صلة

قصف غزة -ارشيفية

غارات اسرائيلية على 25 هدفا بعزة والمقاومة ترد بقصف مستوطناته بعشرات الصواريخ

اصابة ٣ اشخاص بينهم طفل باطلاق نار من قبل مجهولين جنوب جنين

حرق

فيديو : اصابة مواطن حاول الانتحار حرقا في غزة

منزل برفح

صور: اصابة مواطن بسقوط قذيفة مصرية على منزل برفح

حرق -ارشيفية

غزة : اصابة مواطن بجراح خطرة جدا حاول الانتحار حرقا

قصف غزة -ارشيفية

اصابة 3 مواطنين في قصف اسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

موافقة إسرائيلية على محطة كهرباء لغزة وخلافات حول استقبال عمال فلسطينيين

فيديو: الأحمد يهاجم حراك "ارفعوا العقوبات" وطلاب جامعة بيرزيت.. ماذا قال ؟

ابو حسنة : مؤتمر التعهدات في نيويورك خطوة ايجابية وهامة ودول اعلنت عن تعهدات جديدة

الناطق باسم جيش الاحتلال : خضنا حربا على الوعي لمنع المشاركة في مسيرات العودة

علماء الفلك: العالم يشهد حدثين فلكيين نادرين الشهر القادم

عون يغني لفيروز ويرفع "كأسا".. "وأسكر باسمك مجد" (شاهد)

فيديو: الأرجنتين تخرج من تحت الركام وتحجز مقعد التأهل في المونديال

الأخبار الرئيسية

قادة حماس

هآرتس: مصر ستعرض على حماس خطة لتحسين الاقتصاد بغزة بتمويل دولي

اسرى لدى القسام

القناة العاشرة تكشف عن رسالة نقلتها "إسرائيل" لحماس حول صفقة تبادل.. هذه تفاصيلها

قصف غزة -ارشيفية

الاحتلال يقصف سيارة شمال القطاع ويشن غارات على عدة مواقع

38 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا للاونروا : اعتبرتها عامل الاستقرار

الرئاسة

الرئاسة الفلسطينية : صفقة القرن تحولت الى صفقة غزة