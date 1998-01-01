اصابة مواطن بقصف اسرائيلي وسط القطاع والمقاومة ترد باطلاق 12 صاروخا

غزة / سما /

اصيب مواطن بجراح طفيفة فجر اليوم جراء استهداف طائرة استطلاع اسرائيلية لسيارة ادعت انها تعود لعنصر من حركة حماس وهو احد قادة مجموعات مطلقي الطائرات الورقية وسط قطاع غزة .

وعقب ذلك اطلقت المقاومة عدد من الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف القطاع ، ولم يعلن عن وقوع اصابات .

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن 12 صاروخا تم إطلاقها من قطاع غزة باتجاه البلدات والمستوطنات المحاذية للقطاع.

واوضح إن 3 من الصواريخ التي أطلقت تم إسقاطها من قبل القبة الحديدية. مشيرا إلى أن الصواريخ الأخرى سقطت في مناطق مفتوحة في عدة مناطق مختلفة.

وأكد أن طائرة إسرائيلية شنت غارة على سيارة وسط قطاع غزة تعود إلى أحد قادة المجموعات التي تطلق طائرة ورقية حارقة تجاه إسرائيل. مشيرا إلى أنه تم قصف موقعي مراقبة لحماس شمال القطاع ردا على إطلاق الصواريخ.

وحملت حركة "حماس" جيش الاحتلال مسؤولية التصعيد، من خلال استهدافه للمتظاهرين السلميين والمقاومين، وقالت ان ذلك "استدعى الى سرعة الرد في اطار الجهوزية التامة للدفاع عن الشعب الفلسطيني وحماية مصالحه" .

واضافت: "ان كل ما يترتب على استمرار حماقات الاحتلال من نتائج سيثبت فشل سياساته وخطأ حساباته وعليه ان يتحمل العواقب" .