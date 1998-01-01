كرواتيا تهزم منتخب أيسلندا وتخرجه من كأس العالم 2018

وكالات / سما /

ودع منتخب أيسلندا نهائيات كأس العالم 2018 من دور المجموعات بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف من منتخب كرواتيا في المباراة التي جمعتهما على ملعب روستوف آرينا ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة.

وتأهل عن المجموعة الرابعة كل من منتخب كرواتيا في الصدارة وفي رصيدها تسع نقاط ، والأرجنتين في المركز الثاني برصيد أربع نقاط ، بينما ودعت نيجيريا وأيسلندا البطولة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما وعلى التوالي.

المنتخب الكرواتي افتتح التسجيل خلال المباراة عن طريق ميلان بادليج لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي بعد مرور 53 دقيقة على انطلاقها.

وعادت أيسلندا إلى أجواء اللقاء بحثاً عن قلب النتيجة ومحاولة التأهل بتسجيل هدف التعادل من ركلة جزاء نفذها جيلفي سيجوردسون في الدقيقة 76.

وفي الوقت القاتل أكد إيفان بيريسيتش تأهل منتخب بلاده كرواتيا بالنقاط الكاملة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 90.

وسيلعب منتخب كرواتيا ضد منتخب الدنمارك ، بينما يلتقي منتخب الأرجنتين مع منتخب فرنسا في دور الستة عشر.