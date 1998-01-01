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الحكومة القبرصية: ندرس بناء ممر بحري مع غزة وسنتواصل مع الأطراف المعنية

الثلاثاء 26 يونيو 2018 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة القبرصية: ندرس بناء ممر بحري مع غزة وسنتواصل مع الأطراف المعنية



القدس المحتلة / سما /

نقلت صحيفة يديعوت احرونوت عن المتحدث باسم الحكومة القبرصية قوله إن الحكومة تدرس فكرة إنشاء ممر بحري مع قطاع غزة.

وأضاف المتحدث أن الحكومة تدرس "فكرة إسرائيل إنشاء ممر بحري لغزة , لم يتم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن إلا أنه يجري فحصه وستكون هناك اتصالات بين الحكومة وجميع الأطراف المعنية في المنطقة".

وكانت القناة 12 العبرية قالت الاثنين إن رئيس حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان وافق من حيث المبدأ مع رئيس قبرص على بناء ممر بحري على شواطئه يخدم غزة.

وأوضحت القناة أن ليبرمان وافق على بناء ممر بحري لمرور البضائع تحت إشراف "إسرائيل" بحيث لا تستطيع حماس استغلاله في تهريب الأسلحة والوسائل القتالية لغزة، مبينة انه سيتم نقل الاقتراح إلى حماس بشرط واضح وهو الافراج الجنود الأسرى والمفقودين.

وأضافت "ومن المتوقع أن تعمل هذه الخطوة على تحسين مستوى المعيشة في غزة إلى جانب ضخ أموال أمريكية لإعادة تأهيلها".

#الحكومة القبرصية #ممر بحري #غزة

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