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القناة العاشرة تكشف عن رسالة نقلتها "إسرائيل" لحماس حول صفقة تبادل.. هذه تفاصيلها

الثلاثاء 26 يونيو 2018 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة العاشرة تكشف عن رسالة نقلتها "إسرائيل" لحماس حول صفقة تبادل.. هذه تفاصيلها



وكالات

قالت القناة العاشرة العبرية اليوم الثلاثاء، إن "إسرائيل" نقلت رسالة لـ حماس مفادها انها معنية بـ"صفقة تبادل سريعة".

ووفق تقرير القناة الذي نقلته صحيفة معاريف العبرية، فإن "اسرائيل" لن تقبل شروط مسبقة للمفاوضات ولن تطلق سراح 46 من محرري صفقة "شاليط" الذين أعيد اعتقالهم ولن تفرج عن أسرى قتلوا مستوطنين.

واضاف تقرير القناة أن "اسرائيل" لن تبرم صفقة على غرار صفقة "شاليط" التي ضمت الافراج عن مئات الأسرى كما لن يبرم اتفاق طويل المدى لوقف إطلاق النار ولن يطرأ اي تحسن ملموس في اوضاع غزة الانسانية طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى.

واشار التقارير الى أن "إسرائيل" سعت لكي توصل رسالة لحماس انها جدية في "خطوطها الحمراء السابقة" ولن تساوم عليها وإن أرادت حماس التقدم فعليها الدخول بمفاوضات مع الوسيط يرون بلون المكلّف من قبل الحكومة الإسرائيلية بملف المفقودين والأسرى.

#إسرائيل #حماس #صفقة تبادل

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