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الاحتلال يقصف سيارة شمال القطاع ويشن غارات على عدة مواقع

الثلاثاء 26 يونيو 2018 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقصف سيارة شمال القطاع ويشن غارات على عدة مواقع



غزة / سما /

 اطلقت طائرات استطلاع اسرائيلية مساء اليوم عدة صواريخ باتجاه سيارة كان يستقلها مجموعة من الشبان شرق بيت حانون شمالي قطاع غزة ولم يوقع اصابات .

وقال جيش الاحتلال في بيانه" :هاجمت طائرات الجيش سيارة يستقلها شبان يطلقون بالونات حارقة باتجاه اسرائيل".

وفي وقت سابق  شنت طائرات استطلاع إسرائيلية، ايضا  غارات متفرقة على عدة مناطق حدودية شرق مدينة غزة.

وحسب مصادر أمنية، فإن الطائرات قصف بصاروخ مجموعة من الشبان أطلقوا بالونات حارقة باتجاه كيبوتسات إسرائيلية مجاورة لحدود شرق حي الشجاعية.

كما أطلقت الطائرات صاروخين قرب مجموعة أخرى كانوا بجانب سيارة شرق حي التفاح إلى الشرق من مدينة غزة.

وتبع ذلك غارة ثالثة في ذات المنطقة.

ولم يسجل وقوع أية إصابات في صفوف الشبان المستهدفين.

ويتزامن ذلك مع وقوع عدة حرائق بفعال بالونات وطائرات ورقية حارقة في مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع.

#الاحتلال #قصف #سيارة #غزة

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