ادعيس يرحب باعتماد اليونسكو لقرارين حول القدس والخليل

رحب سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية باعتماد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماعها في العاصمة البحرينية المنامة لقرارين يتعلقان بالحفاظ على البلدة القديمة في كل من القدس والخليل معتبراً هذين القرارين نصراً هاماً للموقف الفلسطينيالذي يواجه الانتهاكات الصهيونية في كلتا المدينتين بشكل يومي.

وقال ادعيس بأن هذا القرار المعد من قبل الأردن وفلسطين، وبدعمٍ من المجموعة العربية والإسلامية وبتنسيق عال من الأخوة في مملكة البحرين، يأتي لتأكيد أحقية المسلمين الدينية والتاريخية في المسجد الأقصى وحائط البراق، والإبراهيمي، والبلدة القديمة في القدس والخليل، بما تحويه من مواقع دينية وتاريخية ووقفية تحفظ حقنا في فلسطين، من قبل المجتمع الدولي المعني بالثقافة والتاريخ والذي صوَّت بالإجماع على هذين القرارين.

وطالب ادعيس اليونسكو والدول الموقعة على البيان بالعمل على كفِّ يد حكومة الاحتلال عن ممارسة انتهاكاتها وانتهاكات مستوطنيها الذي يضربون عرض الحائط بهذه القرارات، وعدم الاكتفاء بالاستنكار والتنديد، فهذين القرارين يحملان قوة سياسية وقانونية كبيرة تمكننا من محاسبة حكومة الاحتلال هذه على انتهاكاتها التي تضر بالتاريخ الإسلامي والمسيحي في فلسطين جميعها، وليس في هاتين المدينتين اللتين تتعرضان لحملة مسعورة لطمس هويتهما الدينية والتاريخية والفلسطينية.

وقدًّم ادعيس شكره الكبير لكل الدول الموقعة على هذين القرارين لوقوفهم إلى جانب الحق الفلسطيني الإسلامي والمسيحي، في مدينتي القدس والخليل.