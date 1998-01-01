اندلاع 12 حريقًا بفعل طائرات وبالونات حارقة أطلقت من غزة

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عبر موقعها الإلكتروني "واي نت"، بأن 12 حريقًا اندلع خلال نهار اليوم الثلاثاء، في محيط قطاع غزة، بعدما أطلق الشبان الفلسطينيون البالونات والطائرات الورقية الحارقة المحمّلة بالمواد المشتعلة.

وأشار الموقع العبري، إلى أن قوات الإطفاء "الإسرائيلية" عملت على إطفاء تلك الحرائق، وما زالت تعمل على إطفاء إحداها في مستوطنة "كيسوفيم" القريبة من قطاع غزة.

واتخذ الفلسطينيون خلال مسيرة العودة الكبرى؛ التي انطلقت في 30 آذار/ مارس الماضي، طرقًا جديدة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي باتت أكثر نجاحًا من الحجر، من خلال استخدام الطائرات الورقية المحملة بالزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة.

وتسببت تلك الطائرات، باحتراق مساحات واسعة من أراضي المستوطنين المزروعة بالقمح والشعير، وكذلك باحتراق مئات الدونمات من الغابات، ما كبد الإسرائيليين خسائر مالية بالغة بسبب احتراق محاصيلهم، واضطرار بعضهم إلى حصادها بشكل مبكر.

وفشلت حتى اللحظة محاولات الجيش الإسرائيلي في التعامل مع هذه الطائرات التي باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا للمحاصيل القريبة من السياج الفاصل.

وأطلق الجيش الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة عدة طلقات تحذيرية باتجاه مجموعة فلسطينيين يستعدون لإطلاق طائرات ورقية حارقة باتجاه غلاف غزة، بالإضافة إلى شن غارات جوية ضد أهداف تابعة لحماس ردًا على الهجمات الحارقة.