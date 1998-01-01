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فتح :ندعم الحملة الوطنية لإسقاط " صفقة القرن "ونطالب الجميع للإنخراط بها

الثلاثاء 26 يونيو 2018 07:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح :ندعم الحملة الوطنية لإسقاط " صفقة القرن "ونطالب الجميع للإنخراط بها



رام الله/سما/

​عبرت حركة فتح عن دعمها المطلق للحملة الوطنية لإسقاط " صفقة القرن " والتي يقودها أناس وطنيون إستشعروا الخطر الحقيقي المحدق بقضيتنا الوطنية، وبحجم المؤامرة التي تُحاك ضد شعبنا وقدسنا

وأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي في تصريح صحفي، أنه وبعد الاضطلاع على اهداف هذه الحملة، والشعارات التي تحملها، فإن حركة فتح تؤكد دعمها المطلق لهذه الحملة وتدعو أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الداخل والخارج، وبكل انتماءاته السياسية الى الانخراط بفعاليات الحملة على كافة المستويات الاعلامية والميدانية وبكل اللغات الممكنة، لأيصال صوت الشعب الفلسطيني الذي لا يقبل الذلة والعار

وأعاد القواسمي التأكيد على موقف حركة فتح الثابت المعارض والرافض تماما للأفكار الامريكية ، التي هي في حقيقتها أفكار نتانياهو تماما، محذرا في الوقت نفسه أية جهة للتعامل مع تلك الافكار من بوابة الوضع الانساني في غزة، باعتبار ذلك خيانة عظمى للوطن والدين والشهداء ولأسرانا البواسل

#فتح #القواسمي

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