جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وفد إعلامي روماني يزور فلسطين

الثلاثاء 26 يونيو 2018 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

 ضمن جهود سفارة دولة فلسطين في رومانيا، الرامية لإطلاع الرأي العام في رومانيا على حقيقة المعاناة التي يعيشها شعبنا في فلسطين المحتلة، و دحض الصورة المشوهة التي تبثها آلة الإعلام الإسرائيلية و حليفاتها في اوروبا بشكل عام، و رومانيا بشكل خاص، عن طبيعة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني و نضال شعبنا و عدالة قضيته.

وتاتي هذه الزيارة بالتعاون و التنسيق مع وزارة السياحة و الآثار الفلسطينية، يزور هذه الأيام وفد من الصحفيين و الإعلاميين العاملين في مؤسسات إعلامية رومانية متنوعة، و متضامنين مع الحق الفلسطيني، فلسطين المحتلة.

وسيجري الوفد الصحفي الروماني في فلسطين عدة لقاءات مع المسؤولين في فلسطين، كما سيزور المناطق التاريخية و الدينية و الثقافية، كما سيكون للوفد عدة زيارات للمناطق الساخنة في فلسطين و خاصة نقاط تفتيش قوات الإحتلال و لجدار الفصل العنصري.

وسيزور الوفد الكثير من المدن الفلسطينية، القدس، بيت لحم، الخليل، رام الله، أريحا، نابلس و غيرها، حيث سيلتقي أيضا مع مواطنين في مخيمات اللجوء و سيكون للوفد عدة لقاءات مع المنظمات المدنية في فلسطين

 
#غزة

أخبار ذات صلة

معبر رفح

وفد إعلامي يغادر غزة غدا إلى مصر .. وترتيبات لترميم معبر رفح

إعلامي جزائري - حفيظ دراجي

إعلامي جزائري لمغردِين سعوديين : إذا كان الشعب الفلسطيني إرهابياً فأنا منه

تميم وعباس - ارشيف

ابو ردينة : الرئيس عباس يزور قطر لبحث المصالحة قبل قمة الاردن

وفد من المخابرات المصرية يزور اللواء ابو نعيم

صور.. وفد من المخابرات المصرية يزور اللواء ابو نعيم مهنئا بسلامته

الطاقة: وفد من الطاقة التركية يزور غزة غداً لدراسة ازمة الكهرباء

حماس ايران- ارشيف

ابو شنب لـ"سما" : وفد حماس يزور ايران لشكرها والسعودية تبطش بكل من يؤيد المقاومة

الأكثر قراءة اليوم

إسرائيل تعرض ميناء لغزة بقبرص وتسهيلات كبيرة مقابل الافراج عن جنودها الاسرى

موافقة إسرائيلية على محطة كهرباء لغزة وخلافات حول استقبال عمال فلسطينيين

صور..شبان يستولون على معدات لجيش الاحتلال شرق خانيونس

فيديو: الأحمد يهاجم حراك "ارفعوا العقوبات" وطلاب جامعة بيرزيت.. ماذا قال ؟

ترامب يعلن خلال اجتماعه مع العاهل الأردني عن تقدم كبير في الشرق الاوسط

محللون إسرائيليون : هذه هي خيارات إسرائيل تجاه حماس بغزة

شاهد.. السعودية تحصد فوزا على مصر في الوقت القاتل

الأخبار الرئيسية

38 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا للاونروا : اعتبرتها عامل الاستقرار

الرئاسة

الرئاسة الفلسطينية : صفقة القرن تحولت الى صفقة غزة

معبر رفح -ارشيفية

وفد حكومي من غزة يتوجه للقاهرة لبحث قضايا ومشاريع اقتصادية تتعلق بالقطاع

كرهينبول - ارشيف

ابو حسنة : مؤتمر التعهدات في نيويورك خطوة ايجابية وهامة ودول اعلنت عن تعهدات جديدة

أبو مرزوق

وفد حماس يتوجه الى طهران .. أبو مرزوق: روسيا وعدت بمعارضة "صفقة القرن"