وفد إعلامي روماني يزور فلسطين

ضمن جهود سفارة دولة فلسطين في رومانيا، الرامية لإطلاع الرأي العام في رومانيا على حقيقة المعاناة التي يعيشها شعبنا في فلسطين المحتلة، و دحض الصورة المشوهة التي تبثها آلة الإعلام الإسرائيلية و حليفاتها في اوروبا بشكل عام، و رومانيا بشكل خاص، عن طبيعة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني و نضال شعبنا و عدالة قضيته.

وتاتي هذه الزيارة بالتعاون و التنسيق مع وزارة السياحة و الآثار الفلسطينية، يزور هذه الأيام وفد من الصحفيين و الإعلاميين العاملين في مؤسسات إعلامية رومانية متنوعة، و متضامنين مع الحق الفلسطيني، فلسطين المحتلة.

وسيجري الوفد الصحفي الروماني في فلسطين عدة لقاءات مع المسؤولين في فلسطين، كما سيزور المناطق التاريخية و الدينية و الثقافية، كما سيكون للوفد عدة زيارات للمناطق الساخنة في فلسطين و خاصة نقاط تفتيش قوات الإحتلال و لجدار الفصل العنصري.

وسيزور الوفد الكثير من المدن الفلسطينية، القدس، بيت لحم، الخليل، رام الله، أريحا، نابلس و غيرها، حيث سيلتقي أيضا مع مواطنين في مخيمات اللجوء و سيكون للوفد عدة لقاءات مع المنظمات المدنية في فلسطين