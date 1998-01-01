محكمة أمريكية تؤيد قرار حظر سفر مواطني دول مسلمة

وكالات

أيدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الثلاثاء، القرار التنفيذي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحظر سفر مواطني خمس دول ذات أغلبية مسلمة، إلى الولايات المتحدة.

وصوت خمسة أعضاء من المحكمة لصالح الحظر الذي اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي، مقابل تصويت أربعة أعضاء ضد هذا الحظر.



ويعتبر هذا الحكم انتصارا للإدارة الأمريكية، التي وضعت عددا من الخطط من أجل تقليص عدد المهاجرين، واعتماد سياسة تعرف بـ"صفر تسامح" مع المهاجرين.



ويشمل الحظر خمس دول ذات أغلبية مسلمة، وهي سوريا وإيران وليبيا والصومال واليمن، كما يشمل الحكم بعض العقوبات الجزئية على كوريا الشمالية وفنزويلا.





ووقع ترامب، في 6 مارس/آذار الماضي، أمراً تنفيذياً يحظر دخول مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة في الشرق الأوسط، وهي إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى بلاده (قبل أن يتم استبعاد السودان في وقت سابق)، ما أثار احتجاجات واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها ضد هذه الخطوة، التي وصفت بـ"العنصرية".



واعتبرت شبكة "سي إن إن" أن تأييد المحكمة العليا لهذا الحظر اليوم، يمكن أن يشجع ترامب على اتخاذ خطوات أكثر "عدوانية" تجاه سفر مواطني الدول ذات الأغلبية المسلمة إلى أمريكا.



وغرد ترامب بعد هذا الحكم عبر حسابه بتويتر، قائلا: "المحكمة العليا تؤيد حظر ترامب للسفر، واو (في إشارة لتأييده للقرار)"، على حد تعبيره.



ويشدد معارضو الحظر أنه لم يجعل الولايات المتحدة أكثر أمنا، واعتبروا بأنه يتعارض مع حقوق الإنسان.



وعبر المحامي نيل كاتيال، أحد أبرز معارضي هذا الحظر، عن خيبة أمه من هذا التأييد.



وقال "كاتيل" في تغريدة نشرها عبر حسابه في "تويتر"، إن "هذا القرار ينبغي ألا يشجع الإدارة الأمريكية على مواصلة اتخاذ القرارات غير الدستورية، فنحن سنحاربها".