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38 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا للاونروا : اعتبرتها عامل الاستقرار

الثلاثاء 26 يونيو 2018 06:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
38 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا للاونروا : اعتبرتها عامل الاستقرار



لندن /وكالات/


قال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أليستر بيرت، إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، قوة ضرورية بمجال المساعدات الإنسانية وتحقيق الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط، كونها تمنح الأمل لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وتوفر لهم الفرص كل يوم.

وأضاف الوزير البريطاني بيرت، ان العنف الذي وقع مؤخرا على حدود غزة، قد زاد إلى حد كبير العبء على الخدمات التي تقدمها الأونروا، والجهود المهمة التي تبذلها لتوفير المعونات الغذائية والتعليم والرعاية الصحية.ودعا المجتمع الدولي إلى التكاتف لتمكين الأونروا من مواصلة جهودها المنقذة للأرواح.

وأكدت المملكة المتحدة خلال مؤتمر الأونروا للمانحين الذي عقد يوم الاثنين 25 يونيو/حزيران، انها ستقدم الدعم المالي للأونروا في وقت أقرب مما كان مخططا له، وانها ستوفر للوكالة 38.5 مليون جنيه، وهذا المبلغ يشمل تقديم 10 ملايين جنيه علاوة على مبلغ 28.5 مليون جنيه الذي كان وزير شؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت قد أعلن عنه خلال المؤتمر الوزاري فوق العادي.

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