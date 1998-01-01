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كتلة حماس البرلمانية تهنئ أردوغان وحزب العدالة والتنمية بفوزهم في الانتخابات

الثلاثاء 26 يونيو 2018 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

هنأت كتلة حماس الأنتخابية  رجب طيب أردوغان رئيس الجهورية التركية ورئيس حزب العدالة والتنمية التركي بفوزهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيدةً بتجديد ثقة الشعب التركي بهم في الوقت الدقيق والحساس في تاريخ الأمة العربية والإسلامية.

وأكدت الكتلة، خلال برقية أرسلها رئيس الكتلة د.محمود الزهار لرئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء  ، إن نجاح هذا العرس الديمقراطي يشكل محطةً هامةً في تاريخ الجمهورية التركية الشقيقة في ظل التحديات الجسيمة الداخلية والخارجية.

وشددت الكتلة على تقديرها واعتزازها في بدور تركيا الفاعل في دعم الشعب الفلسطيني المجاهد ومسيرته النضالية لنيل حريته.

وأضاف في رسالته: "نحن على ثقة بأن تركيا بقيادتكم ستبقى الوفية لقضايا أمتنا العادلة، وأن جهودها ستبقى مستمرة في الدفاع عن القدس والقضية الفلسطينية".

وتمنت الكتلة لتركيا بأن يحفظ بلادهم من كيد المتآمرين وأن يديم على الشعب التركي الشقيق الأمن والاستقرار والنهضة والازدهار.

#حماس

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