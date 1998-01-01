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إغلاق نقطة بيع وقود عشوائية جنوب الخليل

الثلاثاء 26 يونيو 2018 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اغلقت طواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي وهيئة البترول اليوم الثلاثاء، في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، نقطة بيع سولار عشوائية، وتحفظت على 7700 لتر سولار غير قانوني.

وافاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية، بأن عملية الاغلاق والضبط تمت خلال جولة مشتركة، وان العمل متواصل بتعليمات الحكومة ومتابعة الأجهزة المختصة للقضاء على هذه الظاهرة والحد منها، وسيتم اتخاذ اجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربة والمغشوشة لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والآليات، وحيث إن عملية الخلط والغش بمواد خطرة وكيماوية تضر بصحة وسلامة المواطنين.

وأشار البيان الى أنه تم التحفظ على المضبوطات لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.

#الضابطة الجمركية

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