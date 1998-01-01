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الصحة والعمل توقعان مذكرة تفاهم لتبادل البيانات وتحسين شروط العمل والسلامة المهنية

الثلاثاء 26 يونيو 2018 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة/سما/

وقعت وزارتي الصحة والعمل في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتبادل البيانات وتحسين شروط وظروف العمل والسلامة والصحة المهنية.

ووقع المذكرة، ممثل وزارة الصحة، د. يوسف ابو الريش،  ووزارة العمل ممثلة بوكيل الوزارة أ. موسى السماك، واللجنة الوطنية للسلامة والصحة المهنية بقطاع غزة ممثلة برئيسها م. كمال محفوظ، ومركز الديمقراطية وحقوق العاملين ممثلة بمديرها ا. نضال عنبر .

وأكد أبو الريش، ان المذكرة تأتي تأكيدا على حرص والتزام كافة الاطراف الرسمية والاهلية تجاه العاملين ونيل حقوقهم وتوفير بيئة موائمة صحيا ومهنياً.

وأضاف، أن المذكرة تأتي كمؤشر بأهمية موقع العاملين على طاولة صانعي القرار والمسئولين , وتوجه عطوفته بالشكر والتقدير الى ا. موسى السماك وكيل وزارة العمل على تعاونه المثمر والبناء وللجهات المشاركة في التوقيع على المذكرة متمنيا بأن تكون خطوة متقدمة في اطار الجهود الرسمية لتحسين شروط وظروف العمل والسلامة والصحة المهنية.

بدوره عبر أ. موسى السماك وكيل وزارة العمل عن سعادته بتتويج هذا الجهد والذي يأتي في اطار حرص كافة المكونات الرسمية والغير رسمية ذات العلاقة على تمتين قنوات التواصل والعمل المشترك لما فيه صالح عمالنا البواسل وضمان مقومات تحسين شروط وظروف العمل والسلامة والصحة المهنية

#الصحة #سلامة مهنية

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