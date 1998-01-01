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بوليتكنك فلسطين توقّع اتفاقية تعاون مشتركة مع اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس

الثلاثاء 26 يونيو 2018 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

وقعّت جامعة بوليتكنك فلسطين مُمثلة برئيسها أ.د. عماد الخطيب اتفاقية تعاون لدعم طلبة جامعة بوليتكنك فلسطين مع اللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس ممثلة بأمين سراللجنة القطرية الدائمة لدعم القدس وأمين عام المؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة.

عبّر أ.د. الخطيب عن شكره للجنة القطرية على الدعم الذي تقدمه اللجنة للطلبة، مُثمناً كافة الجهود التي يبذلها اللواء النتشة في هذا الإطار.
ومن جانبه أشاد اللواء النتشة بالدور الذي تقوم بها جامعة بوليتكنك فلسطين والتي تعتبر في طليعة الجامعات الفلسطينية، وأشار إلى الدور الذي تبذله اللجنة القطرية في دعم المؤسسات التعليمية وأبنائنا الطلبة، مشيراً إلى أنّ دعم اللجنة جاء من منطلق إيمانها بضرورة الدفاع عن المدينة المقدسة بكافة مكوناتها.

 وهدفت الاتفاقية إلى رفد القطاع التعليمي والثقافي في فلسطين ودعم ومساعدة الطلبة المقدسيين الملتحقين في جامعة بوليتكنك فلسطين، وحضر الإتفاقية وفد من اللجنة القطرية وطاقم إدارة الجامعة.

#بوليتكنك فلسطين

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