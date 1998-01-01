جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الكلية الجامعية تختتم مشروع تعزيز وصول أيتام وجد للتعليم العالي والتدريب المهني

الثلاثاء 26 يونيو 2018 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

احتفلت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية باختتام مشروع تعزيز وصول الشباب أيتام برنامج وجد للتعليم العالي وفرص التدريب المهني – السنة الثالثة، والذي تنفذه الكلية بتمويل من صندوق قطر للتنمية وبنك فلسطين وصندوق الحاج هاشم الشوا للوقف الخيري، وبإشراف مؤسسة التعاون.

        وانطلق الاحتفال بحضور ومشاركة كل من الدكتور تامر شتيوي نائب الرئيس لشئون التخطيط والعلاقات الخارجية، المهندسة مها محيسن مدير برنامج رعاية الأيتام في التعاون، السيد خلدون أبو سليم مدير العلاقات العامة في بنك فلسطين، السيد علي منصور رئيس مؤسسة إنقاذ الطفل، السيدة إسلام أبو جياب ممثلة عن مؤسسة نطوف، بالإضافة إلى الطلبة المستفيدين من المشروع.

        وفي مطلع الاحتفال رحب الدكتور تامر شتيوي بالحضور، وقال: "لقد نشأت الكلية الجامعية قبل عشرين عاما لخدمة المجتمع الفلسطيني من خلال طرح التعليم الجامعي التقني والمهني في درجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والدبلوم المهني وضمن اختصاصات وبرامج نوعية تلبي حاجات وتطلعات سوق العمل وتنسجم مع رغبات وميول الأفراد، وأخذت على عاتقها البعد التنموي للمجتمع من خلال تنفيذ سلسلة من المشاريع النوعية بتمويل من مؤسسات مانحة شريكة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مشيدا بهذا المشروع الذي حقق إضافات نوعية لصالح المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة".

        وفي كلمة المستفيدين أفادت الطالبة إنعام الضاني: "إن هذا المشروع وللسنة الثالثة على التوالي أتاح لنا فرصاً عظيمة والتي تنوعت لتراعي احتياجات مختلفة لكل شاب وفتاة، حيث شملت على دعم للخدمات التعليمية والدورات التدريبية المتخصصة التي لامست احتياجاتنا، وفرص التدريب والدبلوم المهني التي ساهمت في تمكين الشباب والفتيات من خلال اكسابهم مهارات تساعدهم على الاندماج في سوق العمل، إلى جانب المشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية التي عززت من تواصلنا مع المجتمع الذي نعيش فيه وفهم احتياجاته".

        وخلال مشاركته قال السيد خلدون أبو سليم: "يسعدنا ان نلتقي بكم اليوم في هذه الاحتفالية الرائعة التي تشهد اختتام مشروع تعزيز وصول الشباب أيتام وجد للتعليم العالي وفرص التدريب المهني للسنة الثالثة على التوالي، والذي يأتي ضمن الجهود التي نبذلها تجاه أبناء شعبنا وقضاياه الإنسانية بشكل متواصل جنبا الى جنب مع شركاءنا من المؤسسات المختلفة"، ناقلا تحيات أسرة بنك فلسطين وصندوق الحاج هاشم الشوا للوقف الخيري للحضور، مشيرا إلى حرصهما في تنفيذ المشاريع التي تساهم في تحقيق العديد من الإنجازات النوعية على صعيد المجتمع الفلسطيني.

        واختتمت الاحتفالية بتكريم كل من بنك فلسطين وصندوق الحاج هاشم الشوا للوقف الخيري ومؤسسة التعاون لجهودهم في إنجاح المشروع، ثم تكريم الطلبة المتميزين في المشروع وتوزيع شهادات التقدير عليهم والتقاط الصور التذكارية لهم.

#الكلية الجامعية #مشروع

أخبار ذات صلة

الاحتلال: كتائب القسام مستمرة في انتاج السلاح والتدريب وحفر الانفاق

صبري صيدم

وزارة التربية والتعليم العالي تعلن رسمياً عن تعليق كافة اتصالاتها مع الأونروا

مصر - حماس

صور : وصول الوفد الامني المصري الى غزة

ارشيفية

وصول كشوفات تقاعد جديدة للعسكريين في غزة

البطش

صور.. وصول جثمان الشهيد البطش لقطاع غزة

مستشفى -ارشيفية

غزة: العلاج في الخارج تعلن وصول 100 تحويلة طبية للعلاج

الأكثر قراءة اليوم

عريقات يحدد شروط العودة للمفاوضات ويوجه رسالة مهمة لحماس

إسرائيل تعرض ميناء لغزة بقبرص وتسهيلات كبيرة مقابل الافراج عن جنودها الاسرى

صور..شبان يستولون على معدات لجيش الاحتلال شرق خانيونس

محللون إسرائيليون : هذه هي خيارات إسرائيل تجاه حماس بغزة

ترامب يعلن خلال اجتماعه مع العاهل الأردني عن تقدم كبير في الشرق الاوسط

شاهد.. السعودية تحصد فوزا على مصر في الوقت القاتل

الشوا: استبدال التالف من العملات وإدخال الفكة إلى غزة

الأخبار الرئيسية

الرئاسة

الرئاسة الفلسطينية : صفقة القرن تحولت الى صفقة غزة

معبر رفح -ارشيفية

وفد حكومي من غزة يتوجه للقاهرة لبحث قضايا ومشاريع اقتصادية تتعلق بالقطاع

كرهينبول - ارشيف

ابو حسنة : مؤتمر التعهدات في نيويورك خطوة ايجابية وهامة ودول اعلنت عن تعهدات جديدة

أبو مرزوق

وفد حماس يتوجه الى طهران .. أبو مرزوق: روسيا وعدت بمعارضة "صفقة القرن"

كهرباء غزة -ارشيفية

موافقة إسرائيلية على محطة كهرباء لغزة وخلافات حول استقبال عمال فلسطينيين