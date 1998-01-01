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طائرات إسرائيلية تشن غارات متفرقة على غزة

الثلاثاء 26 يونيو 2018 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
طائرات إسرائيلية تشن غارات متفرقة على غزة



غزة/سما/

شنت طائرات استطلاع إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، غارات متفرقة على عدة مناطق حدودية شرق مدينة غزة.

وحسب مصادر أمنية، فإن الطائرات قصف بصاروخ مجموعة من الشبان أطلقوا بالونات حارقة باتجاه كيبوتسات إسرائيلية مجاورة لحدود شرق حي الشجاعية.

كما أطلقت الطائرات صاروخين قرب مجموعة أخرى كانوا بجانب سيارة شرق حي التفاح إلى الشرق من مدينة غزة.

وتبع ذلك غارة ثالثة في ذات المنطقة.

ولم يسجل وقوع أية إصابات في صفوف الشبان المستهدفين.

ويتزامن ذلك مع وقوع عدة حرائق بفعال بالونات وطائرات ورقية حارقة في مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع.

#قصف #احتلال #الشجاعية

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