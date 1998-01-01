الرئيس يعين رياض أبو شحادة نائبا لمحافظ سلطة النقد

رام الله /سما/

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس، رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أصدر قراراً بتعيين الدكتور رياض مصطفى محمد أبو شحادة نائباً لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية، بناء على تنسيب مجلس الوزراء، وذلك خلفاً للدكتور شحادة حسين الذي انتهت فترتا عمله كنائب لمحافظ سلطة النقد ما بين عامي 2010 – 2018.

وعبر محافظ سلطة النقد عزام الشوا عن عميق تقديره للرئيس على هذا القرار، ودعمه ورعايته لسلطة النقد والجهاز المصرفي، بصفته القائد الأول والراعي الأساسي لمسيرة الشعب الفلسطيني، والأب الروحي لكل إنجاز تحققه المؤسسات الفلسطينية ومن ضمنها سلطة النقد.

وشكر الدكتور شحادة حسين على جهوده التي بذلها خلال عمله في سلطة النقد، متمنيا للدكتور رياض أبو شحادة التوفيق في عمله، استمراراً لمسيرته المهنية الناجحة وخبرته العميقة في العمل المصرفي.

يذكر أن الدكتور رياض أبو شحادة التحق بالعمل في سلطة النقد الفلسطينية منتصف العام 1996، وتحديداً في دائرة الرقابة والتفتيش، حيث تنقل من وظيفة إلى أخرى، حتى تم تعيينه عام 2006 مديراً للدائرة وذلك في إطار هيكلة سلطة النقد وخطة التحول الاستراتيجي لها.

وفي بداية العام 2015 تم ترقيته إلى منصب مساعد المحافظ لشؤون الاستقرار المالي.

وحفلت مسيرته الوظيفية على مدار 23 عاما بالعديد من التكليفات والمهام والعضويات والمشاركات حيث مثل سلطة النقد في العديد من مجالس الإدارة واللجان على الصعيد الداخلي والمحلي والعربي والإقليمي والدولي، منها عضويته في مجالس إدارة مؤسسات مهنية وسيادية فلسطينية، إضافة إلى أنه نائب محافظ فلسطين في صندوق النقد العربي وعضو اللجنة التوجيهية لمركز الشرق الأوسط للدعم الفني لدى مقر بعثة صندوق النقد الدولي في بيروت، واللجنة العربية للرقابة المصرفية وفريق الاستقرار المالي وكلتاهما منبثقتان عن مجلس محافظي المصارف المركزية العربية التابع لصندوق النقد العربي.

والدكتور أبو شحادة حاصل على الدكتوراه حول إدارة المخاطر بالجهاز المصرفي الفلسطيني وذلك من جامعة Nagpur في الهند في عام 2016، والماجستير في الرقابة وإدارة المخاطر من جامعة Reading في المملكة المتحدة عام 1999، إضافة إلى أنه كان قد حصل على درجة الماجستير في الإدارة المالية والعلوم المصرفية من جامعة Baroda في الهند عام 1995 وشهادة البكالوريوس في التجارة بامتياز من جامعة ناكبور بالهند عام 1992، وله العديد من الأبحاث المنشورة.