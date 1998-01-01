وسط تسريبات متلاحقة.. نتنياهو يبحث مع المبعوث الأممي ميلادينوف الأوضاع في غزة

القدس المحتلة / سما /

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مع الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الأوضاع في قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح مقتضب: “التقى رئيس الوزراء نتنياهو في ديوانه اليوم مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وبحث معه القضايا الإقليمية والأوضاع في قطاع غزة”.

كانت الأوضاع الإنسانية في غزة في صلب اجتماعين عقدهما نتياهو نهاية الأسبوع مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر والمبعوث الأمريكي الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات.

وجاءت الاجتماعات بالتزامن مع تسريبات في وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خطط إسرائيلية لقطاع غزة.

إذ قالت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الإثنين، إن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اتفق مع رئيس قبرص الرومية نيكوس أناستاسيادس بشكل مبدئي، على إقامة رصيف في أحد الموانئ القبرصية لنقل البضائع إلى قطاع غزة، على أن يكون تحت إشراف إسرائيلي.

وأضافت: “يقضي الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة الماضي، بتشكيل طاقم عمل مشترك للدولتين في غضون أسبوعين؛ كي يعرض خلال ثلاثة أشهر الخطة لإقامة هذا الرصيف”.

وتابعت: “سيشمل الرصيف آلية اشراف إسرائيلي تمنع حركة حماس من استغلال هذا المنفذ لتهريب وسائل قتالية”.

ونقلت الهيئة عن مصدر رفيع في وزارة الحرب الإسرائيلية، لم تسمه، إنه “عندما ننتهي من الترتيبات اللازمة لهذا المشروع، سنتوجه الى سكان قطاع غزة بشكل مباشر دون التشاور مع حماس، ونعرض أمامهم رزمة المزايا ليتمكنوا من اختيارها أو التنازل عنها”.