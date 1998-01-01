مكافحة المخدرات بغزة تُطلق حملة "عشانك ارحم حالك"

غزة/سما/

أطلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في الشرطة بغزة، صباح الثلاثاء، حملة توعوية بعنوان "عشانك ارحم حالك" للحد من آفة المخدرات وآثارها على المجتمع الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مكافحة المخدرات في ساحة الجندي المجهول وسط غزة، بمشاركة النائب في المجلس التشريعي د. مروان أبو راس والعقيد أحمد القدرة مدير عام مكافحة المخدرات والعقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة ولفيف من ضباط وأفراد الشرطة والوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح.

ورفع المشاركون خلال المؤتمر الصحفي لافتات تُظهر خطر المخدرات وأثرها المدمر للمجتمع والفرد، كما انتشر أفراد مكافحة المخدرات على المفترقات الرئيسية بغزة ضمن فعاليات الحملة لتوزيع بوسترات توعوية على السائقين والمارة.

حرب مستمرة

وأكد العقيد البطنيجي أن الحرب بين رجال الأمن والقانون من جهة ومروجي المخدرات والسموم مستمرة، مشيراً إلى تواصل صراع الأدمغة بين الشرطة وتجار المخدرات وتحقيق ضربات كبرى أدت لتراجع تهريب المخدرات للقطاع.

واتهم البطنيجي الاحتلال بإدخال كميات كبيرة من المخدرات لقطاع غزة خلال السنوات السابقة بهدف تدمير المجتمع الفلسطيني، مشيداً بالجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات لإضعاف هذه الآفة الخطيرة.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "نتمنى دعم جهود رجال الشرطة في مكافحة آفة المخدرات، ـ ونعاهد أبناء شعبنا على المضي قدماً في حربنا المستمرة ضد تُجار المخدرات لإنهاء هذه الآفة".

ولفت إلى أن الشرطة مستمرة في وضع الخطط اللازمة لإنهاء آفة المخدرات في غزة، مضيفاً "يجب تكثيف الجهود من جميع المؤسسات الحكومية والأهلية لإنقاذ المجتمع من خطرها".

قوانين رادعة

بدوره، عدَّ النائب أبو راس أن المخدرات آفة خطيرة تضرب البنية الإنسانية بسرعة فتاكة ويصعب التخلص منها بأي شكل من الأشكال مما يتسبب بمعاناة كبيرة للمجتمع.

وقال أبو راس إن "الذي يُروج المخدرات في المجتمع أخطر من العملاء المتعاونين مع الاحتلال لأنه يضرب البنية البطولية وروح المقاومة لدى الشباب الفلسطيني".

وأشار إلى أن المجلس التشريعي سنَّ قوانين رادعة تصل لحد تطبيق حكم الإعدام بحق تجار ومروجي المخدرات، مضيفاً "نحن مع هذه القوانين لمنع الإفساد الذي يلحق بشعبنا ويجب أن يلتزم القضاء الفلسطيني بقوانين مكافحة المخدرات وأن يُنفذها وأن يُصدر أحكاماً بالإعدام بحق المدانين".

وطالب النائب أبو راس جميع المؤسسات بأن تتعاون لوضع خطط مُحكمة لمواجهة آفة المخدرات، داعياً إلى تكاتف الجهود بين وزارات الداخلية والصحة والتعليم والأوقاف والإعلام للقضاء على هذه الآفة الخطيرة.

تضافر الجهود

وشددَّ أبو راس على عدم وجود أخطر من آفة المخدرات، مستطرداً "اضربوا بيد من حديد على كل من يعمل على ترويج هذه الآفة ولا تأخذكم بهم رأفة ولا ترحموهم لأنهم لا يرحموا شبابنا".

من جانبه، طالب المختار حُسني المغني المنسق العام للهيئة العليا لشئون العشائر بضرورة تضافر جهود كافة فئات المجتمع مع جهود رجال الشرطة لمكافحة المخدرات.

وقال المغني في كلمة باسم رجال الإصلاح: "يجب ألا تأخذنا رأفة ولا رحمة مع أحد من تُجار ومروجي المخدرات والإبلاغ عن كل من يُروج هذه الآفة الخطيرة لأنهم يستهدفون ضرب شبابنا عماد مجتمعنا".