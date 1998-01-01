صور: استقالة امين سر حركة فتح اقليم اريحا

اريحا / نضال الفطافطة /

اكد امين سر حركة فتح اقليم اريحا والاغوار جهاد ابو العسل استقالته من امانة سر الحركة وعدم العودة عنها نهائيا .

وقال ابو العسل في تصريحات لوكالة سما الاخبارية انه رغم الجهود الحثيثة التي بذلها عدة مسؤولين فلسطينين على راسهم اعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح فانه مصمم على الاستقالة وعدم التراجع عنها .

وتابع انه ورغم معرفته بانتهاء اسباب استقالته وهو تعيين السيد جودة اسعيد عضوا في المجلس الوطني عن الاتحادات الزراعية دون الرجوع الى الاقليم وهو الذي في السابق نزل في قوائم مضادة لحركة فتح في الانتخابات البلدية بسبب عدم اختيار حركة فتح له في قائمتها في مدينة اريحا فانه لن يتراجع عن الاستقالة .

هذه الاستقالة المفاجئة تضامن معها كافة الاطر والكوادر في حركة فتح واعلنت استقالتها من منطقة الديوك والنويعمة واريحا وعقبة جبر ومرج نعجة وعين السلطان

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من جانبه اعلن جودة اسعيد انسحابه واستقالته من عضوية المجلس الوطني كممثل عن اتحاد الفلاحين قائلا :" انه وفي اطار الحملة التي استهدفته بعد تعيينه في ذلك المنصب فانه يعلن استقالته.