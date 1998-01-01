الأمير ويليام يلتقي نتنياهو

القدس المحتلة / سما /

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، الأمير ويليام، نجل ولي العهد البريطاني، في مقر إقامة رؤساء الوزراء بمدينة القدس المحتلة.

ووصل الأمير ويليام إلى تل أبيب مساء أمس الإثنين.

ويعتبر الأمير ويليام أول ممثل عن العائلة المالكة في بريطانيا يزور إسرائيل.

وسيلتقي الأمير ويليام في وقت لاحق اليوم بالرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

كما سيلتقي الأمير ويليام بحسب البرنامج المخطط، غدًا بالرئيس محمود عباس.

وستشتمل بقية برنامج الأمير ويليام في الضفة الغربية،على فعاليات تركز على قضايا تواجه مخيمات اللاجئين، وفرص إحياء الثقافة والموسيقى والأغذية الفلسطينية، وفرصة للاجتماع بعدد من الشباب والشابات الفلسطينيين.