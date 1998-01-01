نصيحة جدتي لحياة زوجية سعيدة

وكالات / سما /

تلعب الجدات دور النساء الحكيمات في الشؤون الحياتية بالنسبة إلى العديد من النساء، فهن يتمتعن بالمعرفة والخبرة وقد مررن بالكثير من المواقف التي جعلتهن قادرات على مواجهة كل الظروف.

ما هي نصائح الجدات للحفاظ على حياة زوجية ناجحة؟

- أولى النصائح التي تقدّمها الجدات للحفاظ على الناجح للعلاقة الزوجية هي الاهتمام كل طرف بالآخر، وعدم إهماله خصوصاً في الظروف الصعبة. ففي بعض الأحيان يميل الزوجان إلى الانشغال كل بهمومه وينسى أن الطرف الآخر لديه هموم ايضاً أو أنه موجود إلى جانبه للمساعدة. لذا تشدد الجدات على أهمية اظهار هذا الاهتمام بالشريك وإن كان ببعض التفاصيل الصغيرة، كأعياد الميلاد أو مناسبة معينة أو غيرها، فكلها دليل حب كبير.

- أيضاً من بين النصائح التي تقدّمها الجدات للأزواج كي يتمتعوا بحياة زوجية هي الصراحة، إذ لا يجب على الزوجين أن يخفيا أي شيء عن بعضهما البعض، بل يجب عليهما أن يكونا صريحين جداً ولا يخفيا الأسرار عن بعضهما. فقول الحقيقة واخبار الطرف الآخر بكل ما يجري ويحصل أو ما يفكر به الشريك أمر اساسي لحسن سير العلاقة، فيشعران براحة أكبر سوياً.

- كما أن الجدات يركزن على دور المرأة في الاهتمام بالمنزل، فالرجل يحب أن يرى زوجته تبالي وتعتني بالمنزل الذي أسساه سوياً، فهذه عبارة عن تقديرها له ولكل ما يقوم به من أجل تأسيس هذه الأسرة. لذا فمن المهم أن تحرص الزوجة على أن تطهو لزوجها بين الحين والآخر، وأن تفاجئه بالاعتناء بملابسه والاهتمام بمظهره، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة المنزل وترتيبه.

- كما أن الجدات ينصحن الأزواج بعدم السماح لأي كان بالتدخل بالعلاقة التي تجمعهما، خصوصاً الأقارب والأهل، فحينها لن تصبح المشكلة أصغر، إنما قد تتفاقم، بل تدعوهم إلى حفظ أسرار البيت فالخلافات الزوجية أمر طبيعي وصحي للعلاقة، ولا داعي لاطلاع الجميع عليها، بل يجب عليهم حلها سريعاً وعدم الانتظار حتى اليوم التالي.