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وفد حكومي من غزة يتوجه للقاهرة لبحث قضايا ومشاريع اقتصادية تتعلق بالقطاع

الثلاثاء 26 يونيو 2018 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد حكومي من غزة يتوجه للقاهرة لبحث قضايا ومشاريع اقتصادية تتعلق بالقطاع



وكالات

أفادت مصادر مطلعة عن توجه وفد حكومي من قطاع غزة للقاهرة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشاريع اقتصادية تتعلق بقطاع غزة مع المسؤولين المصريين.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية  "إن الوفد برئاسة وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي غادر قطاع غزة متوجها الى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين لبحث ترتيبات اقتصادية متعلقة بقطاع غزة".

وأضافت: "أن الترتيبات تتمثل بالتبادل التجاري وإقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وقطاع غزة"، لافتة الى أنه سيتم استكمال البحث في القضايا التي سبق وأن ناقشتها وفود حركة حماس مع المسؤولين المصريين في الزيارات السابقة.

#وفد #غزة #مصر

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