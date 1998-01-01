وفد حكومي من غزة يتوجه للقاهرة لبحث قضايا ومشاريع اقتصادية تتعلق بالقطاع

وكالات

أفادت مصادر مطلعة عن توجه وفد حكومي من قطاع غزة للقاهرة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشاريع اقتصادية تتعلق بقطاع غزة مع المسؤولين المصريين.

وقالت المصادر في تصريحات صحفية "إن الوفد برئاسة وكيل وزارة المالية يوسف الكيالي غادر قطاع غزة متوجها الى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين لبحث ترتيبات اقتصادية متعلقة بقطاع غزة".

وأضافت: "أن الترتيبات تتمثل بالتبادل التجاري وإقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وقطاع غزة"، لافتة الى أنه سيتم استكمال البحث في القضايا التي سبق وأن ناقشتها وفود حركة حماس مع المسؤولين المصريين في الزيارات السابقة.