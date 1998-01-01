وزارة الاتصالات تفتتح برنامج التدريب الصيفي السنوي لطلبة الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات

غزة / سما /

افتتحت وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات برنامج التدريب الصيفي لطلبة الحاسوب و تكنولوجيا المعلومات في الجامعات المحلية , حيث تم تنظيم احتفال افتتاحي للطلبة المتدربين مع المشرفين و المدربيبن من الوزارة .

وحضر اللقاء كلاً من م. أسامة المدهون و م. علي عكيلة من الادارة العامة للتنمية و م.يامن مطر و سماح القيشاوي من الادارة العامة للحاسوب الحكومي و م. اسماعيل حمادة من الادا رة العامة للمعلوماتية و ممثلي عدد من الجامعات.

وقال المدهون ان 43 طالب و طالبة سيشاركون في التدريب في مجال البرمجة و مجال الأنظمة و الشبكات و أمن المعلومات موضحاً ان المتدربين سيتلقون مهارات تدريبية بالإضافة إلى مجال الشئون الإدارية .

و ذكر المدهون أن برنامج التدريب الصيفي المتخصص ينظم سنويا بالتعاون مع الجامعات المحلية و يأتي في إطار حرص الوزارة على صقل مهارات الطلبة النظرية بالجوانب العلمية و تأهيل الطلبة لدخول سوق العمل الفلسطيني أو الخارجي مضيفاً أن التدريب سيستمر لمدة شهرين بواقع 5 ساعات تدريبية يومية .

و أكد أن الوزارة ستحرص على الاستغلال الأمثل لوقت التدريب لدى الطلبة و اطلاعهم على كافة المهارات العملية اللازمة في مجال تخصصهم.

وحث المدهون الطلبة على الاهتمام بالوقت المخصص لهم و الاستفادة القصوى من التدريب وذلك لما فيه من مصلحة لهم لتأهيلهم للإندماج في سوق العمل.

و أكد عكيلة على أهمية البرنامج التدريبي في صقل مهارات المتدربين و منحهم فرصة للاندماج في بيئة عمل الوزارة و مجالات تخصصهم .

من جانبه قالت القيشاوي أن التدريب سيستمر لمدة 80 ساعة و سيشرف عليه طاقم من المهندسين المتخصصين.

من جانبهم عبر الطلبة المتدربون عن شكرهم و امتنانهم للوزارة لإتاحتها الفرصة لهم بالتدريب حيث توفر لها مدربين أكفاء و مهرة في مجالات تخصصهم و بما يؤلهم لسوق العمل