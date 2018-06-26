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الخضري: رفع الحصار بشكل كامل أهم خطوة لتحسين الأوضاع الانسانية المتدهورة في غزة

الثلاثاء 26 يونيو 2018 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضري: رفع الحصار بشكل كامل أهم خطوة لتحسين الأوضاع الانسانية المتدهورة في غزة



غزة / سما /

والاقتصادية المتدهورة في القطاع.

وأكد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء 26-6-2018 أن الحصار المستمر والممتد لمدة 12 عاماً بشكل مستمر ومتصاعد، وما تخلله من ثلاثة حروب مُدمرة، ما زالت آثارها واضحة، حيث العديد من المباني والمنشآت دون اعمار ما يفاقم المعاناة الانسانية.

وشدد على أن الوضع يتطلب قراراً دولياً يلزم الاحتلال الاسرائيلي برفع الحصار وفتح جميع المعابر، والممر الآمن الذي يربط غزة بالضفة الغربية وتشغيل الممر البحري الذي طرحته اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار عام ٢٠١٢ كخطوة عمليه أولى نحو بناء ميناء غزة البحري، إلى جانب الشروع في اعادة اعمار مطار غزة الدولي تمهيدا لتشغيله.

وأكد الخضري أن هذه حقوق فلسطينية تنكر لها الاحتلال الإسرائيلي، وفرض حصاراً غير قانونياً وغير أخلاقياً وغير انسانياً.

وأشار إلى أن الأوضاع الانسانية في غزة تتدهور بشكل يومي وغير مسبوق، ما يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً تجاه رفع الحصار، والشروع في مشروعات من شأنها تحسين الأوضاع الانسانية المتدهورة.

وناشد الخضري المانحين بضرورة دعن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" باعتبار ذلك مهم جداً في إطار ضمان استمراريتها في تقديم خدماتها لقرابة مليون لاجئ فلسطيني يتلقون خدمات إغاثية وتعليمية وصحية، وهم في قمة المعاناة بفعل الحصار، وتردي الأوضاع الانسانية".

وأكد الخضري أن أي تراجع على خدمات أونروا يعني مساس بحياة هؤلاء اللاجئين الذين يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات المقدمة لهم من قبلها.

وبين أن الواقع الفلسطيني يحتاج إلى تجاوز كل خلاف، والوصول لشراكة حقيقية في تحمل المسؤولية لمواجهة تحديات خطيرة تواجه الجميع، موضحاً أن استمرار الُفرقة والخلاف سيكون له آثار خطيرة على المشروع الوطني".

#جمال الخضري

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