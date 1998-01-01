اختتام بطولات شهداء جبل الزيتون

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في حفلٍ حضرهُ أهالي شهداء واسرى جبل الزيتون والمشاركين والداعمين اختتم نادي جبل الزيتون المقدسي البطولات والفعاليات الرمضانية لهذا العام حيث بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القران الكريم والوقوف دقيقة حداد على شهدائنا الابرار وكان لمجموعة كشافة نادي جبل الزيتون دور مميز في الحفل بعزفها السلام الوطني الفلسطيني والقى عضو الهيئة الادارية محمد حسن الهدرة كلمة شكر للمشاركين والداعمين للبطولات من فرق ولاعبين وحكام ولجان النظام وبنهاية الحفل قامت الهيئة الادارية لنادي جبل الزيتون ممثله برئيس النادي عادل ابو الهوى والعقيد محمد موسى الصياد ومسؤول لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم الفلسطيني خالد الصياد ووالد الشهيد محمد حسن ابو غنام بتوزيع جوائز البطولات والداعمين والتي كانت كالآتي

1- تكريم الداعمين والمساهمين في انجاح البطولة , محمد موسى الصياد وخالد موسى الصياد ومحمد خليل ابو الهوى وسامر موسى ابو سبيتان وعبدالسلام الهدرة .

2- تكريم لجنة النظام , داوود اسماعيل ابو غنام , اسماعيل ابو غنام , مصطفى ابو الهوى , احمد معروف خويص , طارق العلمي , خالد ابو سبيتان , سلطان ابو الهوى , مالك المغربي , جهاد الهدرة , عبدالله ابو غنام , كمال العلمي

3- تكريم حكام البطولات موسى ابو غنام , امين الحلبي , يوسف ابو الهوى , عادل ابو الهوى

4- بطولة شهداء جبل الزيتون الاولى لكرة القدم للأحياء الشعبية فبعد مشاركة 8 فرق حملت اسماء شهداء جبل الزيتون استطاع فريق الشهيدة هنادي ابو سبيتان الحصول على لقب البطولة وحل فريق اسرى الجبل في المركز الثاني وفريق الشهيد يوسف الرموني في المركز الثالث وجائزة الفريق المثالي كانت لفريق الشهيد علي ابو غنام وبعدها تم توزيع الجوائز الفردية اللاعب رجب ابو ميالة افضل لاعب واللاعب مهران خويص هداف البطولة واللاعب انس تفاحة افضل حارس في البطولة

5- بطولة البلياردو الاولى كانت بمشاركة 10 لاعبين تم تقسيمهم الى مجموعتين استطاع اللاعب صالح علي ابو غنام الحصول على لقب البطولة

6- بطولة البلياردو الثانية كانت بمشاركة 16 لاعبا واستطاع اللاعب صالح علي ابو غنام الحصول على لقب البطولة للمرة الثانية

7- بطولة تنس الطاولة كانت بمشاركة 10 لاعبين واستطاع اللاعب موسى علي ابو غنام الحصول على لقب البطولة