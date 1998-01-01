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"فيسبوك" يطور برنامجا يسمح له بالتجسس على الأصوات المحيطة بالمستخدمين

الثلاثاء 26 يونيو 2018 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"فيسبوك" يطور برنامجا يسمح له بالتجسس على الأصوات المحيطة بالمستخدمين



وكالات / سما /

يطور "فيس بوك" برنامج مثير للجدل يسمح له بإعطاء الأوامر للهواتف الذكية الخاصة بالمستخدمين لبدء تسجيل الأصوات المحيطة بالمستخدم، إذ قدمت الشبكة الاجتماعية طلب براءة اختراع تم نشره في 14 يونيو من هذا العام، والذي يكشف أن قسم الأبحاث بالشركة يطور نظام يسمح له بإجبار الهواتف المحمولة الخاصة بالمستخدمين على جمع "الصوت المحيط" بإعلانات التلفزيون، والذي لا يمكن للبشر تمييزه سرا، مما يسمح لفيس بوك بالكشف عن الصوت الرقمي في إعلان تلفزيوني أو محتوى آخر.

ووفقا لموقع "مترو" البريطاني، على الرغم من أن الأشخاص لن يتمكنوا من سماع هذا الصوت، إلا أنه يحتوي على مجموعة من الشفرات، والتي تتيح له إرسال رسالة إلى هاتفك الذكي ومطالبته بتسجيل الأصوات، وعندما يلتقط الهاتف هذه الإشارات، سيبدأ بجمع الصوت المحيط.

ووفقا لفيس بوك يتم جمع الأصوات المتميزة والواضحة مثل ضوضاء الماكينة وصوت الحركة البشرية البعيدة والكلام والصرير من الانكماش الحراري، وتكييف الهواء وضوضاء السباكة في المنزل.

وتم تصميم هذه التقنية لمراقبة ما يشاهده الأشخاص على أجهزة التلفزيون والبث الخاص بهم، لمعرفة الإعلانات التي قد تثير إعجابهم على فيس بوك، وهذا من شأنه أيضًا السماح للشركات بالحصول على إحساس دقيق بحجم الجمهور الذي يشاهد طرق الترويج الخاصة بها.

#فيس بوك #التجسس #برنامج

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