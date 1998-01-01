داود يقود تدريبات حراس المرمى لنادي أهلي قلقيلية

قلقيلية / سما /

ضمن التحضيرات الجدية والمكثفة للموسم الرياضي القادم لفريق كرة القدم لنادي قلقيلية الأهلي احد أندية الاحتراف الجزئي ، تعاقدت إدارة نادي قلقيلية الأهلي مع مدرب الحراس مؤمن داود ابن النادي الأهلي ليقود تدريبات حراس فريق كرة القدم بالنادي الأهلي. وبدأ داود التدريبات مع الفريق يوم أمس الاثنين على الملعب البلدي بقلقيلية، ومن المقرر أن يقوم المدرب بإجراء اختبارات للحراس المتواجدين بالفريق مع إمكانية البحث عن حراس جدد من اجل اختيار التوليفة المتجانسة والجاهزة لحراسة مرمى النادي الأهلي في الدوري القادم في الاحتراف الجزئي، وطالب داود كافة الحراس الذين تم اختيارهم الالتزام بالتدريبات الخاصة لهم من اجل اختيار الحارس الجاهز والأفضل للفريق، وان هناك برنامج تدريبي خاص سيخصص للحراس للتحضير للموسم القادم وخاصة أن المرحلة القادمة تختلف عن الموسم السابق للنادي كون أن درجة الاحتراف الجزئي تختلف عن الدرجة الثانية التي صعد منها الأهلي من ناحية المستوى الفني. يذكر أن المدرب مؤمن داود كان احد حراس النادي الأهلي القلقيلي البارزين.

وعبر المدرب مؤمن داود عن سعادته للعودة لفريق الأهلي من باب التدريب وليس كلاعب هذه المرة وانه سيبذل كل ما لديه من خبرات من اجل تجهيز حراس الفريق ليكونوا على أتم الاستعداد للمرحلة القادمة. وانه سيقدم لناديه الأهلي الذي ترعرع ونشأ فيه كل ما يستطيع. وشكر داود إدارة النادي الأهلي على ثقتها به كمدرب لحراس المرمى في المرحلة المقبلة.