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التربية تطلق مخيماتها الكشفية الإرشادية الصيفية بالمحافظات الشمالية

الثلاثاء 26 يونيو 2018 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي من خلال الإدارة العامة للنشاطات الطلابية وبرعاية الوزير د. صبري صيدم، اليوم الثلاثاء، المخيمات الكشفية الإرشادية لمراحل الأشبال والزهرات، والكشافة والمرشدات في مديريات التربية والتعليم العالي بالمحافظات الشمالية.

وحضر مراسم الافتتاح، مدير دائرة الكشافة والمرشدات في الوزارة سحر مجدوبة، ورئيس قسم الكشافة ناصر الفقيه، وعدد من رؤساء أقسام النشاطات الطلابية في المديريات.

بدورها، أكدت مجدوبة أهمية هذه المخيمات الكشفية ودورها في صقل شخصية الطلبة المشاركين وزيادة خبراتهم الكشفية والاجتماعية؛ مشيرةً للجهود التي تبذلها الوزارة لتوفير كافة الإمكانيات والطاقات البشرية والاحتياجات اللوجستية للخروج بمخيمات كشفية إرشادية ناجحة تجعل من الطلبة قادة في المستقبل؛ ناقلةً للحضور تحيات الوزير صيدم واهتمامه الكبير بهذه المخيمات الإرشادية.

وقالت مجدوبة إن الوزارة جاهزة لاستقبال أكثر من ١٦٠٠ طالب وطالبة من الفرق الكشفية الإرشادية المدرسية ضمن برامج صممت خصيصاً لكل مرحلة؛ شاكرةً المديريات وأقسام النشاطات فيها والقادة والقائدات والطلبة المشاركين، مشيرةً إلى أن هذه المخيمات ستستمر حتى ٢٢ من تموز.

من جهته، أشار الفقيه إلى التفاعل الكبير من قبل الزهرات والأشبال في هذه المخيمات، وحرص الوزارة ومديريتها على توفير كافة احتياجات المخيم.

#التربية والتعليم

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