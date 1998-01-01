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مارادونا يوجه رسالة لميسي قبل مباراة نيجيريا

الثلاثاء 26 يونيو 2018 10:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مارادونا يوجه رسالة لميسي قبل مباراة نيجيريا



وكالات / سما /

وجه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا رسالة عاطفية إلى مواطنه ليونيل ميسي قبل المباراة الحاسمة ضد نيجيريا في المباراة الختامية في دور المجموعات عن المجموعة الرابعة في كأس العالم المقامة بروسيا.

 

ويواجه أصدقاء ميسي موقفا صعبا للتأهل إلى دور 16، حيث يحتلون المركز الأخير في مجموعتهم برصيد نقطة واحدة بالتساوي مع منتخب أيسلندا الذي سيلعب ضد المتصدر كرواتيا بـ 6 نقاط، في حين تحتل نيجيريا المركز الثاني بـ 3 نقاط.

وسيتوجب على منتخب الأرجنتين الفوز على نيجيريا بنتيجة أهداف مريحة، وانتظار تعثر أحفاد “فايكينج” ضد كرواتيا.

وقال مارادونا في رسالته لميسي: “أنت لست مذنبا في شيء، لا شيء على الإطلاق. أنا أحبك كما هو الحال دائما. أنا أحترمك كما هو الحال دائما. لقد لعبت معي كأس عالم استثنائية..”

وانتقد مارادونا بقسوة الفريق الوطني الأرجنتيني، والعديد من لاعبيه ولا سيما خورخي سامبولي. ومع ذلك ، مع لاعب برشلونة كان رحيما بعد ساعات من عيد ميلاد اللاعب الحادي والثلاثين.

 

قبل ساعات حتى طلب مارادونا عقد اجتماع مع اللاعبين لتحفيزهم قبل إغلاق مرحلة المجموعات.

#مارادونا #ميسي

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