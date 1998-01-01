نور الدين أمرابط يثير الجدل: تقنية الفيديو مجرد هراء

وكالات / سما /

خلق النجم المغربي نور الدين أمرابط الجدل بعد نهاية مباراة منتخب المغرب ضد منتخب إسبانيا (2ـ2) في ثالث مباريات المجموعة الثانية.

وتذيل المنتخب المغربي ترتيب المجموعة خلف كل من إيران، البرتغال، وإسبانيا، من هزيمتين ضد إيران، والبرتغال، وتعادل مع “لاروخا”.

وكان المنتخب المغربي قريبا من تحقيق فوز معنوي في المونديال ضد إسبانيا، بعدما تقدم مرتين في المباراة، بهدفي خالد بوطيب، ويوسف النصيري، قبل أن يعد منتخب إسبانيا عن طريق إيسكو، وياغو أسباس في الوقت القاتل من المباراة.

وحسب الإعادة التلفزيونية فإن الهدف الثاني جاء من ركنية غير صحيحة بعدما خرجت الكرة قبل أن يلمسها لاعب المنتخب الإسباني، وكان يجب الإعلان عن ضربة مرمى لصالح منتخب المغرب، لكن تم إعطاء ركنية لمنتخب إسبانيا، ولم يتم حتى تنفيذها من الزاوية الصحيحة، دون أي تدخل من الحكم لإصلاح الوضع.

كما تعرض أسود الأطلس لظلم تحكيمي مماثل ضد البرتغال، في لقطات عديدة كان يجب اللجوء إلى تقنية الفيديو، كلها أمور جعلت المتألق نور الدين أمرابط ينتقد تقنية الفيديو علنا بعد نهاية المباراة، قائلا في وجه الكاميرا:” تقنية الفيديو مجرد هراء..”