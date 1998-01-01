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كيروش مدرب منتخب إيران منفعلاً : رونالدو لا يطرد

الثلاثاء 26 يونيو 2018 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كيروش مدرب منتخب إيران منفعلاً : رونالدو لا يطرد



وكالات / سما /

أبدى كارلوس كيروش مدرب منتخب إيران انزعاجه الشديد من حكم مباراة إيران، والبرتغال بكأس العالم 2018 المقام حاليًا على الأراضي الروسية، مشيرًا إلى أن الحكم لا يقدر على طرد لاعب بحجم كريستيانو رونالدو بالرغم من تواجد تقنية الإعادة التليفزيونية “var”.

 

وتعادل منتخب إيران إيجابيًا أمام منتخب البرتغال بهدف لمثله، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية بكأس العالم، ولكن هذا التعادل لم يكفي منتخب إيران للتأهل للدور المقبل.

وتعرض منتخب إيران لظلم تحكيمي واضح من حكم اللقاء، بعدما لم يحتسب ركلة جزاء واضحة، بالإضافة لعدم طرده كريستيانو رونالدو بالرغم من تواجد تقنية الفيديو.

وتحدث كيروش حسب موقع “جول” بنسخته العالمية بعد اللقاء قائلاً “الحقيقة هي أنك – حكم اللقاء – قمت بإيقاف المباراة من أجل مشاهدة تعدي رونالدو على مدافعنا، واستخدم رونالدو الكوع في تلك اللقطة، وكان يتوجب عليها إشهار البطاقة الحمراء”.

وأضاف “ولكنه كان ببساطة كريستيانو رونالدو، لذلك قام الحكم بإنذاره فقط، هذه القواعد لا تسير بالطبع على رونالدو وميسي”.

 

وتابع “من وجهة نظري فالجميع يجب أن يلاحظ بأن تقنية الفيديو “var” لا تسير بشكلٍ جيد، فهذه هي الحقيقة، لأن هناك العديد من الشكاوي بسبب هذه التقنية”.

يذكر أن منتخبا إسبانيا والبرتغال قد تأهلا عن المجموعة الثانية التي ضمت أيضًا المغرب، وإيران، وسيلاقي منتخب اللاروخا أصحاب الأرض روسيا في دور الـ 16، بينما سيصطدم منتخب البرتغال بخصمه الصعب أوروجواي.

#كيروش #ايران #كريستيانو رونالدو

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