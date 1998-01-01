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خلال لقاء وفد حماس.. روسيا تدرس دعوة الأطراف الفلسطينية لإنجاز المصالحة

الثلاثاء 26 يونيو 2018 10:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خلال لقاء وفد حماس.. روسيا تدرس دعوة الأطراف الفلسطينية لإنجاز المصالحة



غزة / سما /

 كشف ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي، عن أن بلاده تدرس دعوة مختلف الأطراف الفلسطينية إلى طاولة الحوار في موسكو لإنجاز المصالحة والوحدة الوطنية، تمهيدًا للوصول إلى وحدة التمثيل الفلسطيني لمواجهة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء أجراه وفد قيادي من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، مع بوغدانوف في مقر وزارة الخارجية الروسية يوم أمس الاثنين.

واختتم الوفد زيارته إلى روسيا بعد اللقاء الذي استعرض العلاقات الثنائية بين الحركة وروسيا الاتحادية، وتبادل الآراء حول مختلف قضايا المنطقة، والحديث حول الوضع الفلسطيني بشكل عام. وفق بيان للحركة.

وتطرق الوفد إلى مجمل المستجدات المتعلقة بالشأن الفلسطيني الداخلي، والتأكيد على موقف الحركة الثابت بضرورة وحدة الصف الفلسطيني، وإتمام المصالحة الفلسطينية على أسس وطنية. بحسب البيان.

وأطلع الوفد بوغدانوف على جرائم الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها استهداف المدنيين المتظاهرين في مسيرات العودة وما يحمله ذلك من تصعيد واحتمالات الوصول إلى مواجهة شاملة، وطلب الوفد من روسيا الاتحادية لعب دور أكبر في التصدي لهذا العدوان، وأن تكون فاعلة في خدمة الشعب الفلسطيني فيما هو متاح لها من مساحات.

وبحث الوفد مع بوغدانوف صفقة القرن، والذي أكد بدوره أن الولايات المتحدة لم تعرض على بلاده خطتها للسلام في الشرق الأوسط، وأكد كذلك على ثبات الموقف الروسي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، والرغبة في دراسة تقديم مساعدات روسية لتفكيك الأزمة الإنسانية في غزة.

#حماس #روسيا #المصالحة

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