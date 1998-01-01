إسبانيا والبرتغال تتأهلان والمغرب تغادر بشرف

وكالات / سما /

قدم منتخب المغرب مباراة تاريخية أمام إسبانيا وكاد يخطف الفوز في مواجهة انتهت بالتعادل 2-2، في حين تعادلت البرتغال وإيران 1-1 ليتأهل المنتخبان الأوروبيان إلى الدور ثمن النهائي لكأس العالم في روسيا.

وعلى ملعب كالينينغراد، بادر خالد بوطيب لاعب ملطية سبور التركي بالتسجيل لمنتخب المغرب في الدقيقة 14 ثم تعادل إيسكو صانع لعب ريال مدريد لإسبانيا في الدقيقة 19.

وتكفل البديل يوسف نصيري مهاجم ملقا الإسباني بتسجيل الهدف الثاني لأسود الأطلس في الدقيقة 81 ولكن البديل ياغو أسباس لاعب سيلتا فيغو خطف هدف التعادل القاتل للماتادور في الوقت بدل الضائع.

من جانب آخر، تعادل منتخب البرتغال 1-1 مع نظيره الإيراني، وسجل ريكاردو كواريزما هدف التقدم للبرتغال في الدقيقة 45، وعدل كريم أنصار النتيجة لإيران في الدقيقة 93 من ركلة جزاء, علما أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضيع ركلة جزاء في الدقيقة 53 وتلقى إنذارا بعد التحام مع أحد اللاعبين الإيرانيين في الدقيقة 83.

وتصدرت إسبانيا المجموعة الثانية بخمس نقاط بفارق الأهداف عن المنتخب البرتغالي، في حين احتلت إيران المركز الثالث بأربع نقاط، وتذيل المغرب الترتيب بنقطة وحيدة.