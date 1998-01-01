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عائلة الجندي غولدن: منح غزة ميناء بحري "كارثة حقيقية

الثلاثاء 26 يونيو 2018 10:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عائلة الجندي غولدن: منح غزة ميناء بحري "كارثة حقيقية



القدس المحتلة / سما /

 هاجمت عائلة الجندي الإسرائيلي هدار غولدن والذي يعتقد أنه أسير حي لدى المقاومة في غزة منذ حرب 2014، وزير الجيش أفيغدور ليبرمان على خلفية التقارير الإعلامية التي وردت الليلة الماضية حول موافقته على بناء ممر بحري لغزة مقابل إعادة الجنود الإسرائيليين.

وقال سمحا غولدن والد الجندي في تصريحات لإذاعة الجيش، إن الترويج لمثل هذه الخطة يعد كارثة حقيقية لا يمكن السكوت عنها.

وأضاف "عدونا يهاجمنا ويحرق أراضينا، ويطلق الصواريخ علينا، ونحن نقدّم لهذا الوحش الطريق الآمنة من خلال تقديم حلول إنسانية له".

وعبر عن رفضه لأي مقترح لا ينفذ من خلاله قرارات الكابنيت بالضغط على حماس حتى إعادة الجنود لديها قبل أي مشروع

#غولدن #عائلة #غزة #ميناء

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