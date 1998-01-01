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4 أسرى من جنين يدخلون أعوام جديدة بسجون الاحتلال

الثلاثاء 26 يونيو 2018 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

دخل اليوم الثلاثاء، أربعة أسرى من بلدتي عرابة واليامون، وقرية بئر الباشا في محافظة جنين، أعواما جديدة في سجون الاحتلال .

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، أن الأسرى شادي محمد حسين غوادرة من بئر الباشا دخل عامه الـ16 وهو محكوم مدى الحياة،  والأسير عبد الجبار صبري خليل شمالي من عرابة يدخل عامه الـ18 وهو محكوم لمدة 27 عاما، والأسيرين إبراهيم نعمان عبد الحافظ حوشية دخل عامه الـ16 ومحكوم بالسجن 35 عاما، والأسير مراد عدنان يوسف حوشية دخل عامه الـ16 وهو محكوم 25عاما وهما من بلدة  اليامون.  

وناشد ذوو الأسير غوادرة العمل على إنقاذا حياته بعد إصابته برصاص الاحتلال أثناء اعتقاله، وما زال يعاني من وضع صحي متردٍ .

#أسرى

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