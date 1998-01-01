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نحتاج الى يومين للاعلان عن ارقام التبرعات الجديدة

ابو حسنة : مؤتمر التعهدات في نيويورك خطوة ايجابية وهامة ودول اعلنت عن تعهدات جديدة

الثلاثاء 26 يونيو 2018 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ابو حسنة : مؤتمر التعهدات في نيويورك خطوة ايجابية وهامة ودول اعلنت عن تعهدات جديدة



غزة / سما/

قال عدنان ابو حسنه المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" ان مؤتمر التعهدات الذي عقد امس في نيويورك كان خطوة مهمة وايجابية في سبيل تقليص العجز الكبير الذي يهدد خدمات الاونروا والذي يقدر بـ 250 مليون دولار حتى نهاية 2018.

واضاف ابو حسنه في تصريحات اذاعية له ان المؤتمر حضره ممثلون عن سبعين دولة اضافة الى الامين العام للامم المتحدة والمفوض العام للاونروا بيير كرهينبول وممثلون عن منظمات شريكة للاونروا والمجتمع المدني موضحا ان بعض الدول اعلنت عن تعهدات جديدة والبعض الاخر المح الى انه سيعلن بعد نهاية المؤتمر .

وتابع "نحتاج يوم او يومين من الان للاعلان عن حجم التبرعات عبر الاتصالات مع الدول التي اعلنت تبرعها ولكن من المؤكد ان المؤتمر كان خطوة ايجابية ومهمة من سلسلة خطوات ستتخذها الاونروا في سبيل سد عجز ميزانيتها" مؤكدا ان مؤتمر التعهدات كان فرصة سانحة لاطلاع الجمعية العامة للامم المتحدة على اوضاع الاونروا وجهودها المتعددة لسد العجز خلال الستة اشهر الماضية ومدى المخاطر التي تتعرض مخاطر الاونروا وموظفيها وخدماتها التي تطال اكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني منهم اكثر من نصف مليون طالب في مدارسها في حال لم تتمكن من سد العجز المالي.

#الاونروا #غزة #تعهدات #عجز نالي

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