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فتح: تصريحات قيادات من حماس تساوق مباشر مع "صفقة القرن"

الثلاثاء 26 يونيو 2018 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتح: تصريحات قيادات من حماس تساوق مباشر مع "صفقة القرن"



رام الله / سما /

 أكدت حركة فتح أن التصريحات المتتالية الاخيرة التي صدرت من بعض قيادات حماس هي تساوق مباشر مع الافكار الامريكية الاسرائيلية التي تندرج ضمن ما يسمى "بصفقة القرن" تحت الغطاء والافكار الانسانية.

وقالت الحركة في بيان لها إن دعوات بعض قيادات حماس ونشر مقالات لكتابها يدعون فيها الى مفاوضات مباشرة سرية مع إسرائيل لا يعرف عنها "إنس وشياطين الارض" كما جاء في تعبيرهم ما هي إلا رسائل مباشرة لإسرائيل وأمريكا، ودعوة للتفاوض حول الافكار الامريكية- الاسرائيلية المتعلقة "بصفقة العار" تحت ما يسمى إيجاد حلول إنسانية لغزة.

وشددت الحركة إن أي تعاطي مع هذه الافكار تحت أي مسمى هو خيانة للقضية وللأرض وللقدس والاقصى، ومساهمة مباشرة في تحقيق "صفقة العار" والتفاف على الموقف الوطني الذي يعبر عنه الرئيس محمود عباس الرافض لتلك الصفقة والافكار، والتي هي وصفة مباسرة لتصفية القضية.
 

#فتح #حماس #غزة

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