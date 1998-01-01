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عشرة ملايين دولار من موسكو للأونروا

الثلاثاء 26 يونيو 2018 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرة ملايين دولار من موسكو للأونروا



غزة / سما /

 أعلن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي فيرشينين أن المبالغ المقدمة من روسيا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين خلال الفترة 2017 – 2021 ستبلغ 10 ملايين دولار.

وأوضح فيرشينين خلال اجتماع لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بتقديم التبرعات لوكالة "أونروا" أن الوكالة قد حصلت على 4 ملايين دولار من هذا المبلغ، حيث تم تقديم دفعتين بقدر مليوني دولار في 2013 و2015.

جدير بالذكر أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تواجه صعوبات بعد قرار الولايات المتحدة تقليص حجم المبالغ المالية التي تقدمها لهذه الوكالة، علما بأن المدفوعات الأمريكية كانت تشكل نحو 50 بالمئة من ميزانيتها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اقترح في أوائل يناير الماضي إلى وقف تقديم المساعدات لفلسطين، متهما القيادة الفلسطينية بعدم الرغبة في التفاوض مع إسرائيل.

#موسكو #الاونروا

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