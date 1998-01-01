توغل إسرائيليّ واستهداف صيادين ومزارعين بغزة

غزة / سما /

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، بشكل محدود في منطقتين مختلفتين من أراضي المواطنين في قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن 4 جرافات عسكرية، بالإضافة إلى آلية عسكرية واحدة، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين إلى الشرق من بلدة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي الزراعية القريبة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما جرى توغل مماثل إلى الشرق من مدينة غزة بين موقع ملكة وناحال عوز العسكري.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة مناطق شرق دير البلح والبريج وسط القطاع، وخانيونس جنوب القطاع دون إصابات.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية، صباح اليوم، نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل السودانية والواحة شمال غرب القطاع دون إصابات.