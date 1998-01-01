﻿أبو ردينة: لا يوجد زعيم عربي يقبل بربط اسمه بالتخلي عن القدس

رام الله / سما /

زعمت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية اليمينية المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن مسؤولين كبارا من مصر والأردن والسعودية والإمارات المتحدة أبلغوا الموفدين الأمريكيين جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، أن «الدول العربية المعتدلة لا تعارض طرح مبادرة السلام رغم الرفض الفلسطيني لها». ونقلت الصحيفة عن جهات وصفتها بأنها رفيعة المستوى ولم تسمها، في عمان والقاهرة، أن المقابلة التي أجرتها صحيفة «القدس» المقدسية مع كوشنر، وتم نشرها أمس، وانتقد خلالها بشدة الرئيس الفلسطيني «تمت بموافقة زعماء الدول العربية الذين التقاهم كوشنر» خلال الجولة الأخيرة في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري أن كوشنر أكد على الاستجابة لمطالب هذه الدول بأن «الحياة المعيشية للفلسطينيين لن تتأثر سلبا في حال عدم تعاون القيادة في رام الله مع خطة السلام المتبلورة».

ووصف نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، ما جاء في التقرير بأنه «كلام فاض وغير دقيق». وقال لـ «القدس العربي» «إن الزعماء العرب الذين التقوا كوشنر خلال جولته الأخيرة أبلغوا الرئيس موقفهم المؤيد لمقررات الرياض، وهو دولة فلسطينية في حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها».

وهذا ما أكده مسؤول مصري لـ «يسرائيل هيوم» بقوله إن «هذا الموقف هو موقف مشترك لكل من الدول العربية المعتدلة، وهي تصر على إقامة الدولة الفلسطينية على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية».

وأوضح أبو ردينة «أن الزعماء العرب أكدوا أنهم يوافقون على ما يوافق عليه الرئيس. وتابع «لا أحد من الزعماء العرب يمكن أن يقبل بحل لا تكون القدس الشرقية جزءا منه، لأنهم لا يستطيعون تحمل المسؤولية أمام شعوبهم».

وكرر القول إن «المشروع الأمريكي ولد ميتا لتجاوزه ملف القدس». واختتم بالقول «إن تقرير الصحيفة هو تفسير خاطىء لمجريات الأحداث، ولا أحد يستطيع أن يفرض حلا من دون دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية».