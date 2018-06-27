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الطقس: جو صاف وحار نسبيا والحرارة أعلى من المعدل بـ3 درجات

الثلاثاء 26 يونيو 2018 07:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: جو صاف وحار نسبيا والحرارة أعلى من المعدل بـ3 درجات



رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الثلاثاء صافياً وحاراً نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء صافية ولطيفة في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2018/06/27: يكون الجو صافياً وحاراً الى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع  اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس 2018/06/28: يكون الجو صافياً وحاراً نسبياً الى حار ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، شمالية غربية  خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة 2018/06/29: يكون الجوغائماً جزئياً الى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين خاصة يوم الاربعاء من:

1-  التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2-  خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

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