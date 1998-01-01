رسالة موجعة من النائب " خالدة جرار" داخل الأسر ..ماذا حملت في طياتها؟

رام الله/سما/

قالت النائب الأسيرة خالدة جرار اليوم الاثنين، إنّ ظروف الأسيرات في معتقل "هشارون" الإسرائيلي، معقدة، وتواجه الأسيرات صعوباتٍ تتعمد إدارة السجن فرضها دوماً عليهن، لجعل حياتهن اليومية أكثر قسوة.

وأضافت في رسالة لها من داخل السجن نيابة عن الأسيرات في سجن "هشارون" والتي نقلها إعلام الأسرى، أنّ "شاركت 31 أسيرة في دورة القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأنهت المشاركات الدورة بنجاح، ويتم حاليًا التحضير لدورة استكمال جديده أكثر شموليه في موضوع القانون الدولي الإنساني .

وأوضحت، أن "9 أسيرات تقدمن لامتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لهذا العام، وهذا أكبر عدد من الأسيرات يتقدم للامتحان منذ عام 2015.

وتابعت، أنّ الأسيرات متماسكات ومهتماتٍ بالتثقيف والتعليم، وذلك "كردٍ على كل الإجراءات التي تعرقل مسيرتهن التعليمية".

وأشارت إلى، أنّ "الأسيرات أقمن احتفالاً بالعيد بموقف جماعي تضامني تم من خلاله إحياء مراسم العيد داخل الأسر بإعداد الكعك وتناول وجبة الغداء بشكل جماعي .