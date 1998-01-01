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الضابطة الجمركية تغلق محطة محروقات غير قانونية غرب رام الله

الإثنين 25 يونيو 2018 09:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

أغلقت طواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي، ظهر اليوم الإثنين، في احد قرى غرب محافظة رام الله محطة محروقات غير قانونية ومصادرة  2000 لتر سولار و8500 لتر بنزين ومضختين للتعبئة.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية انه بتعليمات وتوجيهات الحكومة وبمتابعة قيادة الأجهزة المختصة(الضابطة الجمركية والأمن الوقائي) وبمراقبة متواصلة وحثيثه لنقاط بيع السولار العشوائية والمغشوشة والغير قانونية تمكنت طواقم الضابطة الجمركية والأمن الوقائي ظهر اليوم من إغلاق محطة غير قانونية ومصادرة محتوياتها من محروقات ومعدات ومضخات للتعبئة.

وأكد البيان ان الحملة متواصلة للقضاء على هذه الظاهرة والحد منها وسيتم إتخاذ إجراءات وعقوبات مشددة لمروجي المحروقات المهربة والمغشوشه لما تلحقه من ضرر وخسائر جسيمة على المركبات والاليات حيث ان عملية الخلط والغش بمواد خطره وكيماوية تضر بصحة وسلامة المواطنين .

وختم البيان بأنه تم التحفظ على المضبوطات من محروقات للتحقق من مصدرها وإجراء الفحوصات اللازمه من قبل هيئة البترول واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

#اغلاق #محروقات

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