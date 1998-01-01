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القدس: مصرع طفل بحادث سير وهروب السائق

الإثنين 25 يونيو 2018 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس: مصرع طفل بحادث سير وهروب السائق



القدس/سما/

لقي الطفل، عمري طلال عماش (12 عاماً) من قرية جزر الزرقاء مصرعه، مساء اليوم الإثنين، جراء تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة خاصة، وهرب السائق.

وأحيل الطفل إلى المستشفى بعد تعرضه للإصابة حيث وصفت إصابته بالحرجة، ليتم إقرار وفاته بعد ذلك بمدة قصيرة بعد أن فشلت جميع محاولات إنعاشه وإنقاذ حياته.

ووصلت قوات من الشرطة محققي حوادث الطرق إلى مكان الذي باشروا التحقيقات، فيما سلّم السائق (29 عامًا)  نفسه للشرطة بعد هربه من مكان الحادث بقليل.

ونقل الطفل إلى مستشفى "هلل-يافا" بمدينة الخضيرة بعد أن عمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب الذي وصفت جراحه بالخطيرة مع إصابة بالرأس.

#حادث #طفل

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