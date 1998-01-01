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ضخ أموال أمريكية لتأهيلها

القناة 12 تكشف: ليبرمان يوافق على بناء ممر بحري لغزة مع قبرص مقابل الاسرى

الإثنين 25 يونيو 2018 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
القناة 12 تكشف: ليبرمان يوافق على بناء ممر بحري لغزة مع قبرص مقابل الاسرى



القدس/سما/

قالت القناة 12 العبرية اليوم الاثنين إن رئيس حرب الاحتلال أفيغدور ليبرمان وافق من حيث المبدأ مع رئيس قبرص على بناء ممر بحري على شواطئه يخدم غزة.

وأوضحت القناة أن ليبرمان وافق على بناء ممر بحري لمرور البضائع تحت إشراف "إسرائيل" بحيث لا تستطيع حماس استغلاله في تهريب الأسلحة والوسائل القتالية لغزة، مبينة انه سيتم نقل الاقتراح إلى حماس بشرط واضح وهو الافراج الجنود الأسرى والمفقودين.

وأضافت "ومن المتوقع أن تعمل هذه الخطوة على تحسين مستوى المعيشة في غزة إلى جانب ضخ أموال أمريكية لإعادة تأهيلها".

وشدد الاعلام العبري على ان تلك الصفقة من قبل اسرائيل ليست سرية بل علنية وان تلك الصفقة تعرض على حركة حماس.

وبحسب وسائل الاعلام العبرية فان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش المقترح برفع الحصار واقامة الميناء مع قبرص مقابل الاسرى كما تم عرضها على الادارة الامريكية كخطوة لانهاء معاناه اهالي قطاع غزة.

يتبع ..

#ليبرمان #غزة

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